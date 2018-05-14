Konyaaltı Kent Konseyi’nde güven tazelendi

Konyaaltı Kent Konseyi 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu, Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel kurula, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ve dernek yöneticileri katıldı. 2009 yılında kurulan Konyaaltı Kent Konseyi’nin ilçeye önemli katkılar sağladığını ifade eden Muhittin Böcek, 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu’nda güven tazeleyerek yeniden Konyaaltı Kent Konseyi Başkanı seçildi. Kent Konseylerinin gönüllülük esasıyla çalıştığına dikkat çeken Muhittin Böcek, “Sizler sosyal sorumluluk bilinciyle çalışıyorsunuz. ‘Konyaaltı’nı daha güzel nasıl yaparız?’ düşüncesiyle komisyonlarda yer alan herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Yeni dönemde birlik ve beraberlik içerisinde yine bir çok projede birlikte çalışacağız. Ben bu düşüncelerle gruplarda görev alan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konyaaltı Kent Konseyi’nin komisyon seçimleri de gerçekleştirildi. Kent Konseyi Kadın Meclisine Özlem Türker, Olesya Mercan, Esra Bilgin, Hale Turgut, Ceren Paşabeyoğlu, Emiş Küçükarslan, Fahriye Işık Tezcan seçildi. Gençlik Meclisine Esra Bilgin, Cem Elden, Adem Arif Çelik, Nina Fedoseeva ve Süleyman Kaplan, Yabancılar Meclisi’ne ise Marina Sorokina, Olesya Mercan, Akmaral, Gabeliyeva, Oksana Nazarova ve Julia Mordvına, Nadezda Pelit ve İrina Zernina seçildi.

Konyaaltı Kent Konseyi 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu’nda ayrıca Tarım, Çevre ve Şehircilik, Aile ve Sosyal Hizmetler, Kültür ve Turizm Çalışma Grupları oluşturuldu.