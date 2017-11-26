Konyaaltı Kitap Fuarı devam ediyor

si düzenlenen Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı’nın üçüncü gününde Yılmaz Özdil, Ataol Behramoğlu, Barış Yarkadaş gibi yazarlar okurlarıyla buluştu.

si düzenlenen Kitap Fuarı, Konyaaltı Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi’nde devam ediyor. Bu yıl sekizincisi düzenlenen Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı, bir birinden değerli onlarca yazarı kitapseverlerle buluşturuyor. 24 Kasım Cuma günü kapılarını açan Fuarı’nın üçüncü gününde, Yılmaz Özdil, Barış Yarkadaş, Banu Avar, Ataol Behramoğlu, Zafer Algöz, Can Yılmaz gibi yazarlar okurlarıyla buluştu.

Söyleşi ve imza günleriyle tam bir şölen havasında devam eden Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı’nda binlerce vatandaş, sevdikleri yazarları görebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Türkiye’nin üçüncü büyük fuarı olarak gösterilen Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı’nda Gazeteci-Yazar Yılmaz Özdil, ‘Adam, Sen Kimsin?, Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda’ gibi kitaplarını okurları için imzaladı. Fuar alanında büyük bir ilgiyle karşılanan Yılmaz Özdil, okurlarıyla birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. 500’ü aşan kişiye kitabını imzalayan Yılmaz Özdil, Antalyalıların ilgisinden son derece memnun kaldığını söyledi.

Son olarak ‘Hangi Dünya Düzeni’ isimli kitabıyla okurlarının karşısına çıkan Banu Avar ise Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı’nda düzenlediği söyleşide dünya ülkelerinin Türkiye üzerinde oynadığı oyunları verdiği örneklerle dile getirdi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, fuarın üçüncü gününde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’le birlikte bir televizyon kanalında canlı yayına çıktı. Fuarın üçüncü gününde vatandaşların ilgisinden son derece memnun olduklarını dile getiren Muhittin Böcek, fuarı ziyaret etmeye gelen binlerce vatandaşın sevdikleri yazarlarla tanışma fırsatı bulduğunu belirterek, yazarlar kitap imzalattıklarını söyledi.