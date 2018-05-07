Konyaaltı Mahalleler Arası Futbol Turnuvası

Mahalle kültürünü yaşatmak ve mahalleler arası kardeşlik bağlarını güçlendirmek isteyen Konyaaltı Belediyesi, Mahalleler Arası Futbol Turnuvası düzenliyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı’na özel düzenlenen Konyaaltı Belediyesi Mahalleler Arası Futbol Turnuvası, Konyaaltı Atatürk Stadyumunda başlangıç vuruşuyla başladı. Turnuvanın ilk maçı Akdamlar-Toros Mahalleleri ile Liman-Öğretmenevleri Mahalleleri arasında oynandı.

Turnuvanın açılış vuruşunu yapan Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Edip Kemal Bahadır tüm sporculara başarılar diledi. Kemal Bahadır, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı’na özel düzenledikleri futbol turnuvasının spora, dostluğa, kardeşliğe yakışır şekilde son bulmasını temenni etti.

32 takımın katıldığı Konyaaltı Belediyesi Mahalleler Arası Futbol Turnuvası, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı günü oynanacak final karşılaşması ile son bulacak. Turnuvada dereceye giren takımlara kupaları düzenlenecek tören ile takdim edilecek.