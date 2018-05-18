Konyaaltı Mahalleler arası futbol turnuvası

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı’na özel bu yıl ilki düzenlenen Konyaaltı Belediyesi Mahalleler Arası Futbol Turnuvası, Konyaaltı Belediyesi Atatürk Stadyumunda oynanacak olan final karşılaşması ile son buluyor. 7 Mayıs Pazartesi günü Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Edip Kemal Bahadır’ın başlama vuruşuyla start alan Turnuva da 32 takım kıyasıya mücadele verdi. Bu mücadele de büyük üstünlük sağlayan Hurma ve Arapsuyu Mahalleleri ise finale kalan takımlar oldu. Turnuva da Sarısu Veteran Öğretmenler ile Çakırlar-1 takımları ise üçüncülük için mücadele edecek.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu etkinlikle mahalle kültürünü yaşatmak ve mahalleler arası kardeşlik bağlarını güçlendirmek istediklerini söyledi. Başkan Böcek, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı’na özel düzenledikleri futbol turnuvasında takımların spora, dostluğa, kardeşliğe yakışır şekilde mücadele ettiğini bildirdi. Başkan Muhittin Böcek, 19 Mayıs Cumartesi günü Konyaaltı Belediyesi Atatürk Stadyumunda saat 15.00’te başlayacak olan final karşılaşmasına tüm Antalyalıları davet etti.

Konyaaltı Belediyesi Mahalleler Arası Futbol Turnuvası, final maçı sonrası düzenlenecek olan ödül töreniyle son bulacak.