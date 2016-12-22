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22 Aralık 2016 12:17

Konyaaltı Öğretmenevleri’ne kapalı pazar

Konyaaltı Öğretmenevleri’ne kapalı pazar

22 Aralık 2016 12:17

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Öğretmenevleri Mahallesi’nde inşa edilecek olan kapalı semt pazarı için ilk kazmayı vurduklarını söyledi.
Konyaaltı Belediyesi Öğretmenevleri Mahallesi Kapalı Semt Pazarı inşaatının startını verdi.
Öğretmenevleri Mahallesi 999 sokak ile 921 sokak kesişiminde yaklaşık 3 bin metrekare bir alan üzerine inşa edilen Öğretmenevleri Mahallesi Kapalı Semt Pazarı’nda zabıta hizmet binası, duyurular için özel ses sistemi, pazarcı esnafının ve alışveriş yapan vatandaşların güvenliği için kamera sistemi, tuvalet ve çay ocağı yer alacak.
Konyaaltı’nda gerçekleştirilen her yatırımda vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini ve yatırımları buna göre şekillendirdiklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Bu tarz modern, kapalı ve güvenli semt pazarlarından 6.’sını inşa ediyoruz. Öğretmenevleri Mahallesi’nde yapımına başladığımız semt pazarında, köylü pazarcılarımızla birlikte 250’ye yakın tezgah yer alacak. 1 milyon 100 bin TL’ye mal olacak pazar yeri 2017’nin mart ayında hizmete açılacak” dedi. Konyaaltı’nda yatırımların 2017’de artarak devam edeceğinin de altını çizen Başkan Böcek, ilçenin geleceği için akıllı yatırımlar yaptıklarını ve vatandaşın hiçbir kuruşunu boşa harcamadıklarını bir kez daha vurguladı.



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