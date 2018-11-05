Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı'na Avrupa'dan uluslararası ödül

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı Sahili'ne uyguladığı proje ilk ödülünü aldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Strazburg'ta Avrupa Konseyi Binası'nda düzenlenen törende Ödülünü Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Sekreteri Andreas Kiefer'ın elinden aldı.

Konyaaltı Sahil Projesi Çevre Düzenleme alanında uluslararası bir ödülün sahibi oldu. Yaklaşık 30 bin metrekare beton alanın, yeşil alana dönüştürüldüğü, mevcut ağaçlar korunarak, 7 bin yeni ağacın dikildiği, bütüncül bir yaklaşımla günün ihtiyaçlarına göre yeniden inşa edilen Konyaaltı Sahil Projesi'nin bu başarısı uluslararası bir ödülle taçlandı. Uluslararası akademisyenlerden oluşan jüri; Kent ve kent halkına pozitif katkı sunan proje, fikir ve uygulamaların ödüllendirildiği 'Uluslararası İdeal Kent Ödülleri 2018' kapsamında Konyaaltı ‘Sahil Antalya Yaşam Parkı Projesi'ne birincilik ödülü verdi.

Çevreci unsurlar jürinin dikkatini çekti

Konyaaltı'nda kişi başına düşen 0,48 metrekare yeşil alanı 1,16 metrekareye çıkaran Sahil Antalya Yaşam Park Projesi 230 proje arasından çevre düzenleme alanında birincilik ödülünü almaya hak kazandı. 30 bin metrekare beton alanın yeşil alana dönüştürüldüğü projenin sunduğu çevreci unsurlar, jüri üyelerinin de dikkatini çekti. Proje yapım aşamasında bazı siyasi parti temsilcileri Antalya halkını yanıltarak çevre katliamı propagandası yapmışlardı. Bu ödülle birlikte 'Sahil Antalya Yaşam Park' Türkiye'nin en çevreci projeleri arasında yer aldığını tüm kamuoyuna bir kez daha göstermiş oldu.

Türel ödülü Kiefer'dan aldı

3. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi kapsamında Strazburg'ta Avrupa Konseyi Binası'nda düzenlenen toplantıya ve ödül törenine katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ödülü Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Sekreteri Andreas Kiefer'ın elinden aldı.

Konsey üyelerine Konyaaltı Sahil Projesini anlattı

Başkan Türel, Dünyanın en güzel sahili olan Konyaaltı Sahili'nin Antalya'nın "pırlanta gerdanlığı" olduğunu ifade ederek, “Antalya dünyada nadir olarak şehir merkezinde ya da herhangi bir köşesinde denize girebilme imkânına sahip, temiz denizi bulunan bir metropoldür. Metropollerde bu özelliği yakalamak biraz zordur. Konyaaltı hem şehrin merkezinde hem de Antalya'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin çok yakından tanıdığı bir sahildir” dedi.

“Çalışmaları 5,5 ayda tamamladık”

Başkan Türel, Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda yapılan çalışmalar hakkında ise şu bilgileri verdi; “Yaklaşık 1 milyon 100 bin metrekarelik proje alanında, 6,5 kilometrelik sahil boyunca yaya ve bisiklet yollarının olduğu, basketbol sahaları, tenis kortları, çocuk oyun alanlarının bulunduğu adeta bir pırlanta gerdanlığı Konyaaltı sahiline kazandırdık. Proje alanında yaklaşık 150 kilometreye yakın alt yapı çalışmaları gerçekleştirdik ve bu çalışmalara başladıktan 5,5 ay sonra nokta koyarak tüm bu projeyi tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduk.” Türel konuşmasının devamında “Biz dünyanın gıpta ile bakarak rol model aldığı bu projeyi hayata geçirirken bir de Antalya'da hizmet düşmanları ile mücadele ettik. Yalan yanlış bilgiler ile Antalya kamuoyunu yanıltan bu kişilerin yaptıklarını ben Antalyalıların takdirine bırakıyorum. Bugüne kadar hiç bir dönem ortaya proje koyamayanların sadece ve sadece yapılanları engelleme gayreti Antalya'mıza ihanetten başka bir şey değildir.”

“Projenin birçok ödül alacağına inanıyorum”

Başkan Türel, böylesine bir ödüle layık görülmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek jüri başkanına ve jüri üyelerine teşekkür etti. Sahil Antalya Yaşam Parkının

Antalya'nın yeni bir yaşam merkezi haline geldiğini dile getiren Türel, 3. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi kapsamında, Konyaaltı Sahili'nin ilk ödülünü Strazburg'ta aldığını belirterek projenin bundan sonra da birçok ödül alacağına inandığını ifade etti.

Ödüle layık görülen Sahil Antalya Yaşam Park Projesi Avrupa Konseyi binasında bir hafta boyunca sergilenecek.