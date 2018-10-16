Konyaaltı Sahil Projesi ilk ödülünü aldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Konyaaltı Sahil Projesi'ne uluslararası akademisyenlerden oluşan bir jüri tarafından Uluslararası İdealkent Ödülleri 2018 kapsamında birincilik ödülü verildiğini açıkladı. Türel, Boğaçayı Projesi ilk etabını, muhteşem bir rekreasyon ve peyzaj projesi olarak Mart ayında hizmete açacaklarını müjdeledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Konyaaltı Sanayici ve İşadamları Derneği'nin konuğu oldu. Şehirdeki gelişimi ve şehrin vizyonunu paylaşmak üzere KONYSİAD üyeleri ile biraraya geldiğinin altını çizen başkan Türel, “Akıl akıldan üstündür” sözüne dikkat çekerek Sivil Toplum Kuruluşlarının görüşlerine önem verdiğini vurguladı.

Yabancılar için danışma ofisi

Büyükşehir Belediyesi olarak Konyaaltı'nda bir tanıtım ve bilgilendirme ofisi açtıklarını belirten Başkan Türel, “Konyaaltı'nda yaşayan vatandaşlarımız bu ofise giderek talep, görüş ve önerilerini iletiyor. Bu sayede yol haritasını çizebilir hale geliyoruz. Bu ofisimize gelen müracaatlardan Konyaaltı'nda yerleşik olarak yaşayan yabancı uyruklu Türk vatandaşlarının sosyal ve hukuki destek alabilecekleri danışma ofisine ihtiyaçları olduğunu tespit ettik. Önümüzdeki dönemde Konyaaltı'nda onların bu kentte yabancı olmadıklarını hissedilecekleri bir danışma ofisi açmayı düşünüyoruz.”

Trafikte sevindirici tablo

Başkan Türel, Antalya'nın büyükşehirlerde yaşanan sıkıntıların en hafif olduğu şehirlerden biri olduğuna değinerek navigasyon sistemini Türkiye'de uygulayan en büyük firmalardan biri olan YANDEX'in yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre 5 büyük şehirde pik saatlerde trafik yoğunluğu en düşük olan Büyükşehir'in Antalya olduğunu söyledi. Türel, trafik sorununu çözmenin birinci önceliğinin toplu ulaşımı yaygınlaştırmak olduğunu da vurguladı.

Çalkaya'ya özel kanun

Şimdi de Çalkaya'da 12 bine aşkın vatandaşın 30 senedir süren tapularındaki şerh sorununu çözmekte olduklarını anlatan Başkan Türel, bunun için Çalkaya'daki Güzelyurt ve Altıntaş mahalleleri için özel kanun çıkartacaklarını söyledi. Türel, Türkiye'nin en büyük ve en sorunsuz kentsel dönüşümünün Kepez Santral'de olduğunun altını çizerek, “Birileri yalan dolan iftira ile oradaki firma ile olur olmaz dedikodular çıkartıyorlar. Hepsi yalan. Hiçbir hukuki finansman, itiraz sorunu olmayan tek projesi” diye konuştu.

Boğaçayı'nın ilk etabı Mart'ta hizmete girecek

Boğaçayı Projesi'nde çalışmaların hızla devam ettiğini ve Mart ayından önce birinci etabın hizmete gireceğini belirten Türel, “Boğaçayının birinci etabını muhteşem bir rekreasyon ve peyzaj projesi olarak seçimlerden önce halkımızın hizmetine sunacağız. Bu çevreci rekreasyon alanına bir tane büfe bile koymuyoruz. Ticari hiçbir ünite yok” dedi.

Hollywood'tan daha iyisi olacak

Türel şöyle devam etti:

“Daha sonra projenin iki, üç, dört, beşinci etapları olacak. 40 kilometre karaya doğru giden bir projeden bahsediyoruz. Dağın arkasında sinema stüdyoları olacak. Eğlence merkezi, oteller, ABD'de Los Angeles'daki sinema stüdyolarında ne varsa daha iyisi ve güzeli olacak.”

Konyaaltı Sahil Projesi ödül aldı

Konyaaltı Sahil Projesi'nin uluslararası akademisyenlerden oluşan bir jüri tarafından ödüle layık görüldüğünü paylaşan Türel, “Harcında bizim emeğimiz var diye söylemiyorum gerçekten dünyada gördüğüm en güzel sahil projesi. Uygulayıcısı ANTEPE şirketimizdir. Arkadaşlar bir kuyumcu hassasiyetiyle çalıştılar. Uluslararası bir ödül alacak diye ifade ediyorduk. İlk ödülünü de aldı. Uluslararası Akademisyenlerden oluşan bir jüri, Uluslararası İdeal Kent Ödülleri 2018 kapsamında Konyaaltı Sahil Projemize birincilik ödülü verdi. 27 Ekim'de Strazburg'da gidip ödülü bizzat alacağım. Projenin içeriği ile ilgili bir konuşma yapacağım. Avrupa Konseyi'nde de bir hafta boyunca projemiz sergilenecek. Bu projemiz daha da çok ödül alır diye düşünüyorum.”