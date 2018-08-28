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28 Ağustos 2018 10:40

Konyaaltı Sahili, bayram sonrası da dolu

Uzun bayram tatilinde Konyaaltı Sahili’ne akın eden yerli turistler, memleketlerine dönmeye başladı.

Konyaaltı Sahili, bayram sonrası da dolu

28 Ağustos 2018 10:40

Tatilcilerin gitmesinin ardından sahilde bayram tatilindeki görünüme nazaran yer yer boşluklar görülse de, bölgedeki sıcak hava etkisi yabancı turistler ile kent sakinlerini sahillere akın ettirdi.


Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen tatilciler, Akdeniz sahillerine akın etti. Antalya’da sıcak havayı ve bayram tatilini fırsata çeviren tatilciler, özellikle denize girmek için dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ni tercih etti. Tatilciler, 9 günlük bayram tatilinin ardından yavaş yavaş memleketlerine dönmeye başladı. Tatilcilerin gitmesinin ardından sahilde görünüme nazaran yer yer boşluklar görülse de, bölgedeki sıcak hava etkisi yabancı turistler ile kent sakinlerini sahillere akın ettirdi. Kentte hava sıcaklığı 29 derece, nem oranıysa yüzde 66 olarak gerçekleşirken, sıcak hava ve nemden bunalan yerli, yabancı turistler ile kent sakinleri, hafta içi olmasına karşın Konyaaltı Sahili’ne akın ederek denizin ve güneşin tadını çıkardı.




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