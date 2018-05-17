Konyaaltı Sahili yeni yüzüyle hayran bıraktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANTEPE tarafından yürütülen Konyaaltı Sahili projesi etap etap hizmete sunulmaya devam ediyor. İlk olarak 23 Nisan’da Sealife otelin önünü halkın hizmetine açılmıştı. Hemen ardından önce varyant ve Beach Park’ın bir bölümü, sonra da Boğaçayı’dan Konyaaltı Kent Meydanı arası tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Son olarak Konyaaltı Varyantı araç trafiğine açıldı. Boğaçayı- Konyaaltı Kent Meydanı arasının da çok kısa bir süre içinde trafiğe açılacağı belirtildi. Sahilde bir geliş bir gidiş olmak üzere iki şeritten kontrollü trafik sağlanacak.

Ramazan Bayramı’na kadar tüm etaplar bitecek

Yaklaşık 30 bin metrekare beton alanın yeşil alana dönüştürüldüğü proje kapsamında mevcut tüm ağaçlar korunurken ve yaklaşık 6 bin yeni ağaç dikildi. Öte yandan projenin kalan kısmında hummalı çalışma devam ediyor. Bin 650 kişilik bir işçi ordusu Konyaaltı Sahil Projesi’ni tüm etaplarıyla Ramazan Bayramı’na kadar tamamlamak için çalışma yürütüyor.

Beach Park büyülüyor

Hizmete sunulan etaplardan faydalanmaya başlayan Antalyalılar, dünya çapındaki projeye hayran kalıyor. Varyant üzerinde Müze Meydanı’nda oluşturulan seyir terası, muhteşem bir atmosfer sunuyor. Varyanttan Beach Parka inen vatandaşlar, yeşilin maviyle buluşmasına şahitlik ediyor. Antalyalıları yemyeşil bir sahil karşılıyor. Eski yürüyüş yolunun kaldırıldığı projede vatandaşlar hiçbir engelle karşılaşmadan çimlerin üzerinden denize ulaşmanın keyfini yaşıyor. Ağaçlar ve çimlerle kaplı Beach Park, yemyeşil görüntüsü, rengarenk peyzajı, yürüyüş yolları ile görenleri büyülüyor. Alana dikilen asırlık Zeytin ağaçlarının gölgesi artık Antalyalıların ve turistlerin soluklanacağı mekanlar haline geldi.

Sahil yolu yaşam alanı oldu

Boğaçayı- Konyaaltı Kent Meydanı arasındaki bölüm büyük beğeni topluyor. Geçmişte kamyon ve tır’ların geçtiği sahil yolu, yaşam alanına dönüştürüldü. Açıldığı ilk günden beri vatandaşların akınına uğrayan sahil düzenlemesi, muhteşem görüntüsüyle takdir topluyor. Proje, sahille bütünleşen geniş kullanım alanları rengarenk çiçeklerle bezenen peyzajı, yeşil alanları, sahil boyunca sıralanan ağaçları, doğal taşlarla kaplı yürüyüş yolları, bisiklet yolları, spor alanları, modern gölgelikleri ve oturma alanları ile vatandaşların vazgeçemeyecekleri bir merkez haline geldi.