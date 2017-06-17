Konyaaltı sahili yeniden 8 mavi bayrak

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, sahildeki plajın mavi bayrağını göndere elleriyle çekti.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin, Konyaaltı sahilinde kaybedilen mavi bayrakları yeniden kazanmak için yaptığı girişimler olumlu sonuç verdi. Başkan Menderes Türel’in talimatıyla dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde, plajların düzenlemesi, güvenlik, can kurtaran ve deniz temizliğiyle ilgili yapılan çalışmaların ardından 8 plaj mavi bayrak almaya hak kazandı. Büyükşehir Belediyesinin, Lara Sosyal Tesis, Sarısu Plajı, Sarısu Kadınlar Plajı, Beldibi Plajı da birer mavi bayrak elde etti.

12 mavi bayrağı temsilen Konyaaltı sahili 10 numaralı plajda mavi bayrak töreni düzenlendi. Törende konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya’nın pırlanta gerdanlığı olarak nitelendirilen Konyaaltı Plajı’nın kentin en önemli değeri olduğunun altını çizdi.

Konyaaltı Plajı’nda halka en iyi hizmeti verebilmek için çalıştıklarına değinen Başkan Türel , "Bu yıl Konyaaltı sahilinde halkımızın memnuniyeti yüksek seviyede. Halkımızın bu yüksek memnuniyeti ve onların takdiri bazı çevreleri rahatsız ediyor. Bizim çalışmalarımızı itibarsızlaştırmaya çalışan bir kesim Antalya’da her zaman mevcut. Onlar burada çok farklı söylemler geliştiriyor" dedi.

"Talimat verdim"

2009 yılında görevden ayrıldığında Konyaaltı sahilini mavi bayraklı olarak bıraktığını hatırlatan Türel, "Ancak 2014 yılında yeniden göreve geldiğimde sahilin büyük mavi bayrakları uçup gitmiş. Yani yerinde yeller esiyor. Ama bir taraftan Konyaaltı aahili diye konuşacaksınız, önem veriyoruz diye iddialarda bulunacaksınız, ondan sonra bizim bıraktığımız mavi bayraklara dahi sahip çıkamayacaksınız. Ondan sonra Konyaaltı politikası, Konyaaltı’nda hizmet diye hamaset yapacaksınız. Antalya adına mavi bayrakların gitmesi üzücüydü. Göreve gelir gelmez Konyaaltı sahilinin yeniden mavi bayraklı olması için talimat verdim. Mavi bayrak, Dünya Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından veriliyor. Türkiye’de Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV)tarafından koordinasyonu tarafından yürütülüyor" diye konuştu.

"Konyaaltı sahili 8 plajıyla birlikte yeniden mavi bayraklanıyor"

Büyükşehir olarak Konyaaltı sahilinde mavi bayrakları almak için gerekli çalışmaları tamamladıklarını kaydeden Menderes Türel, "Mavi bayrak, temiz ve sağlıklı denizi ifade ediyor. Tek başına bunlar yeterli değil. Güvenli plaj ortamı sağlanması ve gerekli donanımın tam olması gerekiyor. Can kurtaranlarla sahili donattık. Yeniden mavi bayrak alma imkanına kavuştuk. Bugün Konyaaltı sahili 8 plajıyla birlikte yeniden mavi bayraklanıyor. Bu Antalya için çok önemli bir prestijdir" dedi.

"Antalya’da 210 mavi bayrak var"

Dünyada en çok mavi bayrağı olan ülkenin İspanya olduğunu aktaran Türel, "Türkiye ikinci sırada geliyor. Türkiye’de 454 mavi bayraklı plajımız var. 22 marina ve 13 yat limanımız var. Antalya’da 200 adet bulunuyor. 5’i yat limanı, 5’i marina olmak üzere toplamda 210 bayrağımız var. Bugün de 12 tane mavi bayrak sayısı ekleniyor. Bunlarından 8’i Konyaaltı sahilinde, 1’i Lara Sosyal Tesisleri, 1 Sarısu Plajı, 1 Sarısu Kadınlar Plajı, 1 Beldibi olmak üzere toplam 12 mavi bayrakları yeniden elde ettik. Konyaaltı’nın adına yakışır taçlandırmasını mavi bayraklarla sağlayacağız" ifadelerini kaydetti.

Türel, yatların katı atıklarının alınabileceği iki tesisi Adrasan ve balıkçı barınağında kısa süre içinde hizmete açacaklarını kaydetti.

Çevrecilere sitem

Antalya’nın mavi bayraklı plajları, yatların katı atık tesisi olan çöpünden elektrik elde eden bir kent haline geldiğini vurgulayan Türel, "Bizimle aşık atmaya kalkan çevrecilere de bu duyurulur. Bu tesislerin hangibirisi ile Antalya tanışmıştı. Bunu da halkımızın takdirine bırakıyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından Türel, plaj sorumlularına mavi bayrak beratlarını takdim etti. Tören, Menderes Türel’in mavi bayrağı göndere çekmesiyle son buldu. Türel, plajdaki fley board gösterisini de ilgiyle izledi.

Öte yandan hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu kentte sahillerin dolu olduğu gözlendi.