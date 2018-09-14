Konyaaltı Sahili'nde bilgilendirici asayiş uygulaması

Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Konyaaltı plajları bölgesinde meydana gelen hırsızlık ve asayiş olaylarının önüne geçilmesi, denizde boğulma vakalarının yaşanmaması için vatandaşları uyardı.

Polis, vatandaşların araçlarında değerli eşya, para, ruhsat, elektronik cihaz bırakmamaları, araçlarını kilitlemeleri, metruk alanlara araç bırakmamaları, araç içerisinde herhangi bir canlı (çocuk, evcil hayvan) bırakmamaları, olası şüpheli bir durumda 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde bilgilendirmede bulundu.

23 kişinin sorgusunun yapıldığı çalışmada, 40 araca ise şaka makbuzu uygulandı, sahilde barınan 2 kişi de zabıta ekiplerine teslim edildi.

Sahildeki iş yeri çalışanları ve cankurtaranların yanı sıra 225 kişiye bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Otomobilinin camlarını açık unutan 2 kişi ise tespit edilip, suça karşı uyarıldı.

Deniz Polisi Şube Müdürlüğü ekipleri de su sporları çalışanları ve risk grubu bölgelere yakın yüzen kişileri tehlikelere karşı uyardı.