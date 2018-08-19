Diğer
Kategoriler
19 Ağustos 2018 14:22

Konyaaltı sahiline mescit

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Konyaaltı Sahil Projesi kapsamında vatandaşların denizde olduğu süre içinde ibadet ihtiyaçlarını yerine getirebilmeleri amacıyla mescit açıldı.

Konyaaltı sahiline mescit

19 Ağustos 2018 14:22

Beach Park’ta kadın ve erkekler için farklı mescitler hizmet vermeye başladı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANTEPE tarafından yürütülen çalışmalar sonrası yaşam alanı olarak Antalyalılara hizmet vermeye başlayan ve çocuk, genç, yaşlı her kesimden vatandaşa hitap eden Konyaaltı Sahili’nde vatandaşların ibadet ihtiyaçları da unutulmadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Beach Park’ta yapımı tamamlanan mescit ibadete açıldı.



Vatandaşlardan teşekkür


Sahilde gün boyu zaman geçiren vatandaşların ibadet ihtiyacını da karşılayabilmesi amacıyla kadın ve erkekler için oluşturulan mescitlerde abdest almak için şadırvan ve namaz alanları yer alıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Açık
    33°C
  • Perşembe
    Açık
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç