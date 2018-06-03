Konyaaltı Sahili’ni Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak

Yaza Merhaba Festivali’ ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla 16 Haziran’da açılacağını açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Cam Piramit basketbol alanında düzenlenen iftar sofrasında il müdürleri ve STK üyeleriyle bir araya geldi. Bazı İslam ülkelerinde Ramazan ayında işlerin durduğunu kimsenin adeta çalışmadığını ifade eden Başkan Türel, “Biz ise Ramazan’da aşka geliyoruz, mesaiyi sahura kadar uzatırız ve diğer aylardan da daha fazla çalışıp maşallah hizmetlerin de rahmeti bereketi gerçekten bol oluyor. Hamdolsun, biz arkadaşlarımızla zaten ibadet eder gibi çalışmaya alıştık” dedi.

“Muhalefet takoz siyaseti yapıyor”

Vizyonla hareket ettiklerini ifade eden Başkan Türel, “Ancak çok önemli bir talihsizliğimiz, sıkıntımız ve sorunumuz var. Maalesef ülkemizde ve Antalya’da bu eserleri üretiyorken muhalefet diye bir sıkıntımız var. Bize sıkıntı verdikleri için değil, memleketi unuttukları için. Projelerimiz hususunda yeni açılım ve seçenekler üretecekler, yapıcı eleştirileri ile yol gösterecekler diye bekliyoruz ama ara ki bulasın. Muhalefet yola takoz olmaktan başka hiçbir işe yaramıyor. Takoz siyasetinin birçok örneğini her yerde görüyoruz. Biz de yolumuza devam ediyoruz. Yani derdimiz şu. Bu takoz siyaseti iflas etmeli. Antalya’da da Türkiye’de de iflas etmeli” diye konuştu.

“İpliklerini pazara çıkardım”

Meslek odaları ve STK temsilcilerine Konyaaltı Sahil Projesi’nin güzelliğini anlatan Başkan Türel, herkesi sahilin yeni yüzünü görmeye davet etti. Muhalefetin her işte olduğu gibi Konyaaltı Sahil Projesi’ni de itibarsızlaştırmaya çalıştığını vurgulayan Türel, “ ‘Menderes Türel beğenilecek işler yaparsa ya biz onu yalanla, iftirayla itibarsızlaştırmalıyız ya da yaptırmamalıyız’ fikriyatıyla hareket edenlerle artık proje mi yarıştıralım, laf mı yarıştıralım bilemiyoruz. ‘Menderes Türel sahili halka kapatacak’ diyenlerin ipliklerini pazara çıkarmaya başladım. Sosyal medyada takip edin. Bir sahil nasıl halka kapatılıyormuş göstereceğiz. Konyaaltı’nın yüzde 92’si tamamen halka açık” diye konuştu.

"Konyaaltı Sahili’ni Cumhurbaşkanı açacak"

Konyaaltı Sahili’nde yeşil alanı yüzde 30 arttırdıklarına işaret eden Türel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ağaç kesecekler dediler, bütün ağaçları koruduğumuz gibi 6 bine yakın yeni ağaç diktik. Şimdi o sözleri söyleyenler hangi utançla gezecek acaba? Orada halkın yüzüne nasıl bakacaklar? Antalyalılara Varyant’ın başından Konyaaltı’nın sonuna kadar toplu ulaşım artık ücretsiz olacak. Oraya özel hat koyuyoruz. Halkı Konyaaltı Sahili’nde ücretsiz taşıyacağız. ANTBİS’lerimiz orada hizmet verecek. Akıllı telefona yeni sistemimizi indirenler çocuğunun koluna güvenlik bileziğini takacak. Nerede, ne yaptığını anında takip edebilecek. Konyaaltı’nda artık canlı müzik olmayacak. Gece saat 12’yi bir geçe canlı cansız müzik de olmayacak. Gürültü kirliliği de bitecek. Konyaaltı Projemizin Ramazan Bayramı’na yetişmesi için 1650 işçi arı gibi çalışıyor. Bayrama yetiştireceğiz ve inşallah 16 Haziran’da Cumhurbaşkanımızın katılımları ile 1. Yaza Merhaba Festivali’ni de başlatmış olacağız.”

"Böcek, bir çuval inciri berbat etti"

Konyaaltı Sahil Projesi’nde işin bir de siyasiler boyutu olduğunu kaydeden Türel, Konyaaltı Belediye Başkanı CHP’li Muhittin Böcek’in sahil projesiyle ilgili protestolara önce sessiz kalıp ardından parti baskısına dayanamayarak eylemlere katılmasına dikkat çekti. Türel, “Konyaaltı Belediye Başkanı, Konyaaltı’nın güzelleşmesi için uğraşmaz mı? Bu güzellikleri istemez mi ister. İstemesi lazım. CHP protesto yaparken Muhittin Böcek katılmıyor, görüş beyan etmiyordu. Suskunluğuyla bize destek veriyor demiştim. Sayın Böcek protestocuların arasında, son provokasyonda yerini almış. Konyaaltı tarihine kendi adını karanlık harflerle o protestoların içinde yer almış bir Konyaaltı Belediye Başkanı olarak yazdırdı. Keşke gitmeseydi, biraz direndi ama kendi partisi içindeki ısrarlara dayanamayıp o provakatörlere alet oldu. Keşke gitmeseydi. Hatta gitmiyor diye kendisine de teşekkür ediyordum ama bir çuval inciri berbat etti” diye konuştu.

"Antalya’da kervan yürüyor"

Büyükşehir Belediyesi olarak sadece göz kamaştırıcı eserleri hayata geçirmiyor, Antalyalıya iş ve aş sağlayacak bir hassasiyetle hareket ettiklerini dile getiren Başkan Türel, sözlerini şöyle noktaladı:

“Bu proje hepsi Antalyalıların. Hepsi sizin eseriniz. Kervan yürüyor, Antalya yoluna devam ediyor. Şimdi bugün burada bu çalışmalarda bize çok önemli destekler veren değerli kamu kurumlarımızın yöneticileri var. Sivil toplum örgütlerimizin, meslek odalarımızın yöneticileri başkanları var. İşte bütün yapmış olduğumuz projelerin gerçek mimarı, gizli kahramanları sizlersiniz. İnşallah 2019’dan sonra Büyük Liman’dan Kundu’ya kadar metro gelecek. Bunları biz olunca başarıyoruz. Bu projelerin hiçbir tanesi Menderes Türel’in değildir. Bunlar sizin projeleriniz. Sizlerin duası ve destekleri ile oluyor. Siz desteklemeye devam edin biz de gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.”