Konyaaltı Siteler Mahallesi'nde çocuk bahçesi hizmete açıldı

Siteler Mahallesinde yakımı gerçekleştirilen metruk bina yerine, çocukların gönüllerince oynayıp eğlenebildikleri Çocuk Bahçesi Projesi, hayata geçirildi. 1342-1343 Sokak kesişiminde yer alan 6 bin 615 metrekare alanı yeniden projelendirilen Konyaaltı Belediyesi, engelli vatandaşlara uyumlu yürüme yolları, çocuk oyun alanı, boyalı zemin seksek alanı, fitness alanı, oturma birimleri ve pergolalar ile son derece modern şekilde çocukların ve bölge halkının kullanımına açtı. Gece kullanımı ve emniyeti için aydınlatma sisteminde yer aldığı parkta, mevcut bitkiler korunarak; ağaç ve çimleme ile de peyzaj düzenlemesi tamamlandı.

Burada metruk bir binanın bulunduğunu ve gelen şikayetler üzerine bu binayı yıktıklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 7 bin metrekareye yakın bu alanı Çocuk Bahçesi olarak projelendirdiklerini ve kısa süre içinde de çalışmaları tamamlayıp halkın hizmetine açtıklarını söyledi. Parkla birlikte Siteler Mahallesi'nde 15. parkı da hizmete açmış olduklarını dile getiren Başkan Muhittin Böcek, çocukların sağlıkla büyümesi, bölge halkının ferah bir ortamda yeşil ile iç içe olması düşüncesiyle, Konyaaltı'nda yeşili koruyarak geliştirdiklerini bildirdi.