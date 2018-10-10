Konyaaltı Siteler Mahallesi'nde yeni sokağa sıcak asfalt

Konyaaltı Belediyesi, Siteler Mahallesi'nde yeni açılan 1360 Sokakta sıcak asfalt çalışmasını tamamladı. 180 ton asfaltın kullanıldığı yol, bölge halkının hizmetine açıldı.

Konyaaltı Belediyesi bölgede sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor. Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Hurma Mahallesi'nde tamamlanan çalışmaların ardından Siteler Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Son olarak yeni açılan 1360 Sokakta asfalt çalışmalarını tamamlayan Konyaaltı Belediyesi, 180 ton sıcak asfaltın döküldüğü sokağı bölge halkının hizmetine açtı.

Üçoluk, Hisarçandır, Saklıkent, Hurma, Molla Yusuf, Mahallelerine bu yıl içinde 26 kilometre asfalt yol yaptıklarını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, çalışmalara Siteler Mahallesi ile devam ettiklerini söyledi. Siteler Mahallesi'nde yeni açılan 1360 Sokakta asfalt çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden Muhittin Böcek, bu sokakta 180 ton sıcak asfalt kullandıklarını bildirdi. Asfalt çalışmasının tamamlanmasıyla mahalle sakinlerinin yeni bir alternatif sokağa kavuştuğunu belirten Başkan Böcek, sokağın tüm bölge sakinlerine hayırlı olmasını diledi.