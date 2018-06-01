Konyaaltı Siteler Mahallesi’ne Çocuk Bahçesi

Konyaaltı Belediyesi, kamulaştırma yoluyla bazı metruk yapıları yıkarak, park ve meydan çalışmasıyla bölge halkının hizmetine açıyor. Son olarak Siteler Mahallesi’nde ki bir metruk yapıyı da yıkan Konyaaltı Belediyesi, bu alanı park olarak düzenliyor. Siteler Mahallesi’nde 1342-1343 Sokak kesişimin de bulunan 6 bin 615 metrekare alanı Çocuk Bahçesi olarak projelendiren Konyaaltı Belediyesi, parkın yapım çalışmalarına başladı.

Çocuk Bahçesi Projesi için çalışmalara başladıklarını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 7 bin metrekare alana yakın bu arazide inşa edecekleri park ile bölgeye yeni bir cazibe alanı kazandırmış olacaklarını söyledi. Çocuk Bahçesi Projesi’nin Siteler Mahallesi’nde inşa ettikleri 15. Park olacağını ifade eden Muhittin Böcek, “Yürüme yolları, çocuk oyun alanı, boyalı zemin, seksek alanı, fitness alanı, oturma birimleri ve pergolalar ile 7’den 70’e herkes bu parkta zaman geçirebilecek. Aydınlatma sistemiyle parkı gece kullanımına uygun hale getiriyoruz. Ayrıca daha emniyetli kılıyoruz. 7’den 70’e herkesin kullanımına uygun olarak tasarladığımız parkı birkaç ay içinde hizmete açacağız.”