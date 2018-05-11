Konyaaltı Yaşlılar Kreşi’nde ‘Anneler Günü’ coşkusu

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Yaşlılar Kreşi sakinleri için anneler günü etkinliği düzenledi. Türkiye’de bir ilk olan ve bir çok ödülle taçlandırılan Yaşlılar Kreşi’nde anneler ile bir araya gelen Başkan Böcek, ilk olarak birlikte öğle yemeği yedi. Yemeğin ardından sahne alan yerel ses sanatçısı Ümran Gülcan, bir birinden değerli eserler seslendirdi.

Annesini kaybetmiş biri olarak Anneler Günü’nde bambaşka duygulara kapıldığını ifade eden Başkan Muhittin Böcek, “Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, ilgiye ve sevgiye en çok ihtiyaç duyduğumuz anlarda şefkatle bağrına basan annelerimize sadece Anneler Gününde değil, yılın her gününde, hak ettikleri saygıyı göstermekte asla kusur etmemeliyiz. Annelerimiz; hoşgörünün, merhametin, saf bilginin tükenmez kaynağıdır. Bu vesileyle, başta şehitlerimizin anneleri olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum” dedi.

Konuşmasının ardından Başkan Böcek, Ümran Gülcan’ın seslendirdiği şarkılarla gönüllerince eğlenen Yaşlılar Kreşi sakinlerine eşlik etti.