Konyaaltı Yaz Okulu sona erdi

KONSEM bünyesinde açılan Konyaaltı Belediyesi Yaz Okulu’nda 18 branşta 88 farklı kursta eğitim gören 2 bin 177 kursiyere düzenlenen kapanış töreniyle sertifikaları verildi. Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonu’nda düzenlenen törende müzik ve gösteri sanatı kurslarından, kişisel gelişim ve eğitim kurslarına, spordan yabancı dil kurslarına kadar pek çok branşta eğitim gören kursiyerler, Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonu’nda düzenlen törenle belgelerini aldılar.

2 bin 177 kişiye sertifika

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi Yaz Okulu kapsamında açtıkları kursları başarıyla tamamlayan 2 bin 177 kişiye sertifikalarını verdi. KONSEM çatısı altında her yıl mesleki, sanat ve de hobi kursları açtıklarını ve bu kurslarda yüzlerce kişiye eğitim verdiklerini dile getiren Başkan Böcek, yaz döneminde özellikle öğrencilerin tatillerini değerlendirme fırsatı buldukları bu kursları önemsediklerini bildirdi. Başkan Muhittin Böcek, yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklarını yapan öğrenci ve onların ailelerine şimdiden kolaylıklar diledi.

Muhittin Böcek, “Bu kurslar ile öncelikli hedef kitlemiz genç ev hanımları. Eğer onlara bir sanat ya da bir meslek kazandırabilirsek, ailelerine ekonomik destekte bulunabilirler. Bu da dönüşümlü olarak ülke ekonomisine katkı demek olur. Bununla birlikte her yıl yaz dönemi kurslarımızla da öğrencileri sevdikleri spor ile buluşturuyoruz. Öğrenciler yaz boyunca bu kurslar ile hem eğleniyor, hem de sevdiği sporun inceliklerini öğreniyor. Konyaaltı Belediyesi Spor Kompleksi, Konyaaltı Belediyesi Tenis Kortları ve Sporland gibi modern tesislerde, basketbol, tenis, futbol, okçuluk, taekwando gibi spor gruplarıyla birlikte toplam 18 branşta 88 farklı kursta eğitim gören 2 bin 177 kursiyere belgelerini veriyoruz. Konyaaltı Belediyesi Yaz Okulu’na katılan tüm kursiyerlerimizi kutluyorum. Bu başarılarını tüm hayatları boyunca sürdürmelerini diliyorum” dedi.