Konyaaltı Zabıtadan, bayram denetimi

Konyaaltı’nda yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tatlı üretimi yapan pastanelerde gıda denetimi yapıldı. Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde imalathanelerin ve çalışanların sağlık karneleri, sağlık raporları, işyeri temizliği, gıdaların tazeliği, üretimde kullanılan alet ve gereçlerin temizliği, beyaz önlük ve eldiven kullanımı, sineklikler gibi önem arz eden konular titizlikle incelendi. Eksikleri bulunan işyerlerine ise resmi tutanak hazırlanarak eksiklerini gidermeleri için süre verildi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Yaklaşan bayram nedeniyle halkımızın hijyenik ve sağlıklı gıda tüketimlerini sağlamak amacıyla gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerine yönelik denetimlerimizi sıklaştırdık. Ürünlerin son kullanma tarihlerine uygunluğu, çalışanların sağlık karnelerinin olması, satılan ürünlerin hijyenik ortamda üretimi gibi hususlar denetimlerimizde aradığımız şartlar" dedi.

Bayram öncesinde yoğunluğun çok olduğu imalathanelere yönelik denetimlerin önemine değinen Başkan Böcek, "Zabıta teşkilatımızdan yaptığı denetimler ile ilgili bilgi alarak denetim sonuçlarını değerlendirdik. Buna göre İlçemizde halkımız güven içinde alış verişlerini yapabilirler. Şimdiden ilçe halkım başta olmak üzere tüm Antalya ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. ”