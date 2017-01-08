Diğer
Kategoriler
08 Ocak 2017 15:50

Konyaaltı’da türkü ziyafeti verildi

Konyaaltı’da türkü ziyafeti verildi

08 Ocak 2017 15:50

Konyaaltı Belediyesi’nin 60 kişiden oluşan Türk Halk Müziği Korosu, “Yeni Yıl Konseri”yle yüzlerce kişiye unutulmaz müzik ziyafeti verdi.
Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında ilçede ‘7’den 70’e herkes için müzik’ anlayışıyla birçok konsere ev sahipliği yapan Konyaaltı Belediyesi, THM Korosu’nun “Yeni Yıl Konseri”yle yüzlerce türkü severi Konyaaltı’nda buluşturdu. Yeni yılın ilk konseri için sahne alan Konyaaltı Belediyesi Türk Halm Müziği Korosu, bir birinden değerli 40 eseri Antalyalılar için seslendirdi.
Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonu’nda, Ahmet Yiğit Aktı’nın şefliğinde sahne alan THM Korosu; “Zalim felek, Salina salina da suya gidersun, Garip bir kuş gönlüm, Ay doğar ayazlanır, Huma Kuşu, Türkiler bizi anlatır” gibi bir birinden değerli eserleri Antalyalılar için seslendirdi. Koro üyeleri, seslendirdikleri solo şarkılarla da büyük alkış aldı.
Doktor, esnaf, öğretmen, güvenlik personeli, turizmci, müzisyen ve daha bir çok farklı meslek grubundan oluşan 60 kişilik THM Korosu, yeni yılın ilk konserinde misafir sanatçı ağırladı. Sanatçı Celal Bay; Yol havası, Giresun karşılaması, Gemiciler kalkalum gibi çok sevilen türküleri seslendirdi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
10
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Salı
    Kuvvetli Yağmurlu
    13°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    13°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç