Konyaaltı’nda ‘çocuk gelişimi’ semineri

Konyaaltı Belediyesi Kent Gönüllüleri projesi devam ediyor. Farklı meslek gruplarından gönüllülerin uzman oldukları alanda düzenledikleri eğitim seminerleri bölge halkı tarafından da büyük ilgi görüyor. Son olarak Psikolog-Psikoterapist Demet Balcı, “0-6 Yaş Çocuklarda Sosyal ve Kişilik Gelişimi” konulu seminer düzenledi. Konyaaltı Belediyesi Sosyal Hizmetler Merkezi’nde (KOSHİM) düzenlenen seminer yoğun katılımla gerçekleşti.

Çocukta 6 yaşa kadar psikotoplumsal ve psikoseksüel gelişimin kişiliğin temellerini oluşturduğunu ifade eden Psikolog-Psikoterapist Demet Balcı, "Çoğu anne-baba adayının zihninde bir çocuk tasarımı vardır. Çocuk sahibi olduklarında da onu bu tasarımın çerçevesine sığdırmak için çaba harcarlar. Hatta bu uğurda farkına bile varmadan çocuklarını yönlendirirler. Oysa çocuklarımıza keşfe yönelik bir merakla bakmalı, onları tanımaya çalışmalı, farklı gelişim dönemlerindeki çabalarını desteklemeliyiz" diye konuştu.

Balcı, “Bu dönemde birinci sırada anne olmak üzere anne-baba ve çevre faktörleri bu gelişimin gidişatında belirleyici etkenlerdir" dedi.