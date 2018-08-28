Konyaaltı’nda ‘çok amaçlı konteynırlar’ yenileniyor

Bünyesinde oluşturduğu Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Antalya’da Belediyeler arasında ilke imza atan Konyaaltı Belediyesi, Müdürlüğün konusunda uzman çalışanlarıyla çok daha profesyonel çözümler üretiyor. “Geleceği düşünüyor, geri dönüştürüyoruz’ sloganıyla başlattığı “Atık Yönetimi Projesi”ni sahada uzun bir süredir uygulayan Konyaaltı Belediyesi, proje kapsamında evsel atıkları ayrıştırıyor ve geri dönüşüme kazandırıyor. “Atık Yönetimi”yle Konyaaltı Belediyesi, İlçe sınırları içerisinde ambalaj, kızartmalık atık yağ, pil ve elektronik eşya gibi evsel atıkları ayrı ayrı topluyor. Böylece hem insan sağlığını tehdit eden unsurları bertaraf ediyor hem de geri dönüşüme sağladığı materyaller ile ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Konyaaltı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, “Atık Yönetimi Projesi” kapsamında geliştirilen çöp konteynırlarını tek tek yeniliyor. Zaman içinde eskiyen ve yıpranmış yüzüyle kötü görüntü oluşturan konteynırları, daha yeni ve modern olan konteynırlar ile değiştiriyor. Konyaaltı Belediyesi kendi atölyelerinde, kendi kaynaklarıyla ürettiği konteynırlar ile ilk etapta 150 adet konteynırı yenilecek. Daha sonra ise İlçe sınırı içtersinde ki tüm konteynırları yenileyecek.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bir çok evsel atığı tek konteynırda ayrı ayrı toplayabildiklerini belirterek, “Geri dönüşüm alanında Konyaaltı Belediyesi ilkleri yapıyor. Bölgemizde birçok atığı geri dönüştürüyoruz. Başlattığımız çalışmayla yeni yüze kavuşan ve modernize edilen çok amaçlı konteynırlarımızı yeniliyoruz. Belediyemiz, kendi atölyelerimizde ürettiğimiz bu konteynırlar ile de ayrıca kar sağlıyor. İlk etapta nüfus yoğunluğu fazla olan site ve okul çevrelerinde yaptığımız yenileme çalışmalarını ilerleyen günlerde tüm bölgemize genişleterek tamamlamış olacağız” dedi.