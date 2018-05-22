Diğer
Kategoriler
22 Mayıs 2018 14:36

Konyaaltı’nda Dans Tiyatrosu büyüledi

Konyaaltı Belediyesi ve Deniz Dans Stüdyosu’nun işbirliğiyle gerçekleştirilen “Savaş ve Barış Dans Tiyatrosu” izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Konyaaltı’nda Dans Tiyatrosu büyüledi

22 Mayıs 2018 14:36


Konyaaltı Belediyesi ve Deniz Dans Stüdyosu işbirliğiyle gerçekleştirilen “Savaş ve Barış Dans Tiyatrosu” Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde izleyenlerle buluştu. 80 dansçı çocuğun farklı koreografilerinden yaptığı gösteri büyük beğeni topladı.


Sahneye çıkan çocuklar performanslarıyla büyük beğeni toplarken, ailelerde oturdukları yerde heyecan yaşadı. 50 dakikalık gösteride genç yetenekler ayakta alkışlandı. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kültür sanat etkinliklerine büyük önem gösterdiklerini söyledi. Başkan Böcek, “Dans Tiyatrosu ile genç çocuklarımız yeteneklerini gösterdi. Özellikle çocuklarımız Savaş ve Barış temalı bir gösterisi yapması daha anlamlı oldu. Bu tür etkinliklere desteğimiz sürecektir” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç