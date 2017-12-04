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04 Aralık 2017 16:42

Konyaaltı’nda Fuar Merkezine ve 37 parka isim verildi

Konyaaltı Belediyesi Meclisinde, Konyaaltı Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezine ve bölgede yer alan 37 parka isim verildi.

Konyaaltı’nda Fuar Merkezine ve 37 parka isim verildi

04 Aralık 2017 16:42


Konyaaltı Belediye Meclisi yılın son toplantısını Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığında gerçekleştirdi. 9 gündem maddesi içerisinde yer alan Konyaaltı Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi’nin ve bölgede yer alan 37 parkın ismini görüşülüp karara bağlandı.


Konyaaltı Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi’nin isminin Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi olmasını ve Konyaaltı İlçesi’nde yer alan 37 parka da bölgedeki hayırseverlerinin isminin verilmesini öneren Başkan Muhittin Böcek, teklifin oy çokluğuyla kabul edildiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) meclis üyelerinin evet, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) ise hayır yönünde oy kullandığını dile getiren Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi Meclisi İsim Komisyonunda görüşülüp karara bağlanan isimlerin Mecliste oy çokluğuyla kabul edildiğini bildirdi.


Buna göre parklara veril isimler şöyle; Arapsuyu Mahallesi’nde bulunan parklara Özen, Abaylar ve Söylekler Parkı, Hurma Mahallesi’nde bulunan parklara Ali Çoban, Mehmet Yılmaz, Uzundirekler, Kıldıranlar, Coşkunlar, Naim Süleymanoğlu, Aşur Ağa ve Murat Otuzaltı Parkı, Mollayusuf Mahallesi’nde bulunan parklara Çetin, Mollayusuf ve Gülmezler Parkı, Pınarbaşı Mahallesi’nde bulunan parlara Kamaçlar, Taburlar, Faik Istıl ve Kaymazlar Parkı; Sarısu Mahallesi’nde bulunan parka Budaklar Parkı Siteler Mahallesi’nde bulunan parka Ahmet Kartal Parkı, Uluç Mahallesi’nde bulunan parklara Uluç, Çakmaklar, Dr. Burhanettin Onat, Ayşe-Azime Böcek, Kavaklar, Gönençler, İbikler Parkı, Gürsu Mahallesi’nde bulunan parka Şelale Parkı, Liman Mahallesi’nde bulunan parklara Kınacı, Yaşar Sobutay, Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir ve Taner Cihantimur Parkı, Toros Mahallesi’nde bulunan parklara EXPO 2016, Tıraklar, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Layçın, Süleyman Akyüz Parkı, Öğretmenevleri Mahallesi’nde bulunan parka ise Bilginler Parkı ismi verildi.




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