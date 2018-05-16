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16 Mayıs 2018 14:46

Konyaaltı’nda göçmenler konuşuldu

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi koordinatörlüğünde geliştirilen “Mülteci ve Göçmen Toplulukları İçin Hoşgörü Projesi”nin ortaklarından olan Konyaaltı Belediyesi, “Göçmenlerin Türkiye’ye olan toplumsal etkileri” konulu panele ev sahipliği yaptı.

Konyaaltı’nda göçmenler konuşuldu

16 Mayıs 2018 14:46


Konyaaltı Belediyesi “Mülteci ve Göçmen Toplulukları İçin Hoşgörü-WelCommunities" isimli Avrupa Birliği (AB) Yetişkin Eğitim Projesine destek veriyor. Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi koordinatörlüğünde geliştirilen projede, Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü, Büyük Düşün Proje Geliştirme ve Uygulama Derneği, Bilişim Uzmanları Eğitim Danışmanlık Merkezi ile Almanya’dan BedCon GmbH isimli göçmen bürosu ve İspanya’dan Sevilla Üniversitesi de yer almakta.


Konyaaltı Belediyesi, proje kapsamında düzenlenen “Göçmenlerin Türkiye’ye olan toplumsal etkileri” konulu panele ev sahipliği yaptı. Panele, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beykan Çizel, Sosyal Politika ve Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Mustafa Koçancı ve İl Göç Uzmanı Ayşe Çetin konuşmacı olarak katıldı.


Konuşmasında mülteci ve göçmenlerin ülkemizde toplumsal etkilerini anlatan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beykan Çizel, Türkiye’ye göç eden Suriye’lilerin toplumsal kabulü ile sosyal uyum sürecinin eş zamanlı politikalar ile yürütülmesinin önemine vurgu yaptı. Beykan Çizel, “Her iki toplumun beklentilerini dikkate alacak ve toplumsal kaygı yaratmayacak konuların başında Suriyelilerin eğitimi konusu gelmekte. Sosyal uyum sürecine ise Türkçe dil öğretimi ile başlanması son derece önem taşımakta” dedi.




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