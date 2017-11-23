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23 Kasım 2017 16:53

Konyaaltı’nda ‘Gören Eller Rölyef Sergisi’ açıldı

Konyaaltı Belediyesi’nde ‘Gören Eller Rölyef Sergisi’ açıldı.

Konyaaltı’nda ‘Gören Eller Rölyef Sergisi’ açıldı

23 Kasım 2017 16:53


Konyaaltı Belediyesi, Antalya Rotary Kulübü ve Antalya Üniversitesi Destekleme Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Gören Eller Rölyef Sergisi’ne ev sahipliği yaptı. Açılışa Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2430 Bölge Guvernörü Serdar Ünlü, Antalya Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ali Çelik, Altı Nokta Körler Derneği üyeleri katıldı. Serginin açılışını Başkan Muhittin Böcek ve Rotary Kulübü üyeleriyle birlikte gerçekleştirdi.


Konyaaltı Belediyesi Fuaye Alanı’nda açılışı gerçekleştirilen serginin özellikle görme engelli vatandaşlar için büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Böcek, “Sosyal sorumluk anlamında görme engelli vatandaşlarımız için bu serginin anlamı farklıdır. Sergide vatandaşlarımız kabarta yöntemiyle resme dokunarak, kulaklık yöntemiyle resmin içeriği hakkında bilgilenebiliyor” dedi.


Konuşmanın ardından Başkan Muhittin Böcek, davetlilerle birlikte sergiyi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. 23 eserin yer aldığı “Gören Eller Rölyef Sergisi” 23 Aralık 2017 tarihine kadar Konyaaltı Belediyesi Fuaye Alanı’nda ziyarete açık olacak.




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