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30 Kasım 2017 14:45

Konyaaltı’nda ‘kadına yönelik şiddet’ semineri

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Konyaaltı Belediyesi, ‘Kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak’ konulu seminer düzenledi.

Konyaaltı’nda ‘kadına yönelik şiddet’ semineri

30 Kasım 2017 14:45


Konyaaltı Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği seminer ile ülkemizde kadına uygulanan şiddete dikkat çekti. Konyaaltı Sosyal Hizmetler Merkrezi (KOSHİM)’nde düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Psikologu Emine Anadol, kadınlara şiddete maruz kalmaları halinde neler yapabileceklerini anlattı.


ŞÖNİM’in danışmanlık, rehberlik ve yönlendirme hizmetleri verdiğini belirten Psikolog Emine Anadol, “Merkeze başvuran kadınlarımıza ilk olarak psikolojik destek veriyoruz. Ve içinde bulundukları durum karşısında onlara ne yapmaları gerektiğini anlatarak hukuki yol gösteriyoruz. Türkiye’de her 5 kadından ikisi şiddet ve şiddetin çeşitlerine maruz kalıyor. Şiddete uğrayan kadın cinayet ve intihara eğilimli oluyor. Eğer şiddeti saklarsanız, şiddeti durduramazsınız” diye konuştu.


Konyaaltı Belediyesi Sosyal Hizmetler Merkezi (KOSHİM)’nde kadınlara şiddet görmeleri durumunda psikolojik, sosyal ve ekonomik destek veriliyor.




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