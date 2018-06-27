Konyaaltı’nda kırsal mahallelere sosyal tesis

Konyaaltı Belediyesi, yayla mahallelerinde asfalt çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Konyaaltı Belediyesi, bununla birlikte şimdide kırsal mahallelere sosyal donatı alanları inşa ediyor. Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kırsal mahallelere ‘Sosyal Etkinlik Alanı’ yapımı için ihale sürecini tamamladıklarını söyledi.

4 Mahalleye sosyal tesis

İlçe sınırları içerisinde yer alan kırsal mahallelere yatırımların devam ettiğini ifade eden Başkan Muhittin Böcek, Bahtılı, Hacısekiler, Karatepe ve Geyikbayırı Mahallelerine ‘Sosyal Etkinlik Alanı’ inşa edeceklerini bildirdi. Bu mahallelere inşa edilecek ‘Sosyal Etkinlik Alanı Projesi’nin ihale sürecini tamamladıklarını dile getiren Başkan Böcek, 2 milyon 800 bin lira bedelle inşa edilecek olan projeye 10 gün içinde başlanılacağını kaydetti.

4 Ayda tamamlanacak

Başkan Böcek, “Çevre mahallelerinde kullanımına açık olacak olan Sosyal Etkinlik Alanı Projesini, Bahtılı Mahallesinde bin 500, Karatepe ve Geyikbayırı Mahallelerinde bin 350, Hacısekiler Mahallesinde ise bin metrekare alan üzerine inşa edeceğiz. Çevre düzenlemesi tamamlanmış şekilde teslim edeceğimiz modern sosyal tesislerimizde bölge halkımız düğün, nişan, mevlit gibi etkinliklerini yapabilecekler. 4 mahalleye inşa edeceğimiz bu tesisleri 4 ay gibi kısa bir süre içinde tamamlayıp hizmete açacağız. Şimdiden tüm mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” dedi.