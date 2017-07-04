Konyaaltı’nda KONSEM Yaz Okulu başladı

Konyaaltı Belediyesi bu yaz tatilinde de öğrencilere ücretsiz yaz okulu kursları açtı. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatlarıyla hazırlıklarını tamamlayan Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü gençlerin yaşam sevincini arttırmak, özgüvenlerini geliştirmek amacıyla, özenle belirlenen 17 farklı branşta ‘KONSEM Yaz Okulu’ kurslarının startını verdi.

17 branşta yaz okulu

Kültür, sanat ve kişisel gelişim eğitiminin iç içe olduğu Yaz Okulları’nda İngilizce, Rusça, drama, bale, zumba, Türk halk oyunu, keman, piyano, gitar, satranç, resim, futbol, basketbol, tenis, okçuluk, masa tenisi ve taekwondo gibi branşlarda yüzlerce genç hem eğleniyor, hem de öğreniyor.

Bin 800 öğrenciye yaz okulu

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 7 ile 14 yaş arası bin 800 kursiyerin 3 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek olan KONSEM Yaz Okulu’nda yetenekleri ölçüsünde kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklarını söyledi. Başkan Böcek, “İlçemizde hizmet veren bütün okullara iç-dış boya badanasından tadilat ve tamirat işlerine, Atatürk köşelerinden dersliklerine ve çevre düzenlemelerine varıncaya kadar Belediyemizin imkanları dahilinde yerine getirmeye çalışıyoruz. Eğitim alanında her yıl binlerce çocuğumuzun eğitimine katkı sunmamızın yanında yaz tatillerini verimli geçirmeleri için spor yapıp eğlenebilecekleri hizmetleri de sunuyoruz. Bin 800 çocuğumuz bu yaz iki ay boyunca ücretsiz kurslarımız da eğitim görecekler” dedi.