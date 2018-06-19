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19 Haziran 2018 12:25

Konyaaltı’nda motorize zabıta göreve başladı

Konyaaltı Belediyesi, zabıta hizmetlerinin daha hızlı ve verimli yerine getirilebilmesi amacıyla motorize zabıta ekibi kurdu.

Konyaaltı’nda motorize zabıta göreve başladı

19 Haziran 2018 12:25

Motorize zabıta ilk görevine başladı.


Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla, bölgede zabıta hizmetlerinin daha hızlı ve etkin şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla motorize zabıta ekibi kuruldu. İlk etapta bir motosikletten oluşan ekip, çalışmalarına başladı.


Belediye Başkanı Muhittin Böcek, zabıta hizmetlerin son derece önemli olduğunu belirterek, “Bölgemizde özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı binlerce misafir ağırlıyoruz. Vatandaşlarımızın huzur, sağlık ve güvenliği için görev başında olan zabıta teşkilatımızı güçlendirmek amacıyla motorize zabıta ekibi kurduk. Şu an tek motorla başlayan ekibimizin kadrosunu ilerleyen süreçte daha da güçlendireceğiz. Motorize ekibimiz seyyar satıcılar, dilenciler ve her türlü zabıta hizmetlerinde görev yapacak. Motorize zabıta ekibi, her zaman olduğu gibi yine emniyet teşkilatımızla her zaman uyum içinde çalışacak. Amacımız Konyaaltı’nda vatandaşlarımıza daha huzurlu bir yaşam imkanı sunmak” dedi.




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