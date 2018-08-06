Konyaaltı’nda sıcak asfalt çalışması başladı

Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 2018 yılı sıcak asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ekipler, vatandaşların çok sık kullandığı Bahtılı ve Çakırlar Mahallesi ile Uncalı ve Molla Yusuf Mahallesi’ni birbirine bağlayan 1485 ve 1456 sokaktaki alternatif yolda sıcak asfalt çalışması başlattı. Alt zemini yenilenen iki sokak, sıcak asfalt ile kaplanacak. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Molla Yusuf Mahallesi’nde bu çalışmada bin 700 ton sıcak asfalt dökecek.

“21 bin ton sıcak asfalt dökeceğiz”

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Molla Yusuf Mahallesi’nde Göksu Çayı Köprüsü’nün tamamlanmasıyla bölgeye önemli bir alternatif yol oluşturduklarını söyledi. Başkan Böcek, “Ekiplerimiz 1485 ve 1446 sokakta sıcak asfalt çalışmalarına başladı. İki sokağın sıcak asfalt ile kaplanmasıyla vatandaşlarımızın alternatif yol olarak kullandığı bu güzergahımızı tamamen sıcak asfalt ile kaplamış olacağız. Bu çalışmada bin 700 ton sıcak asfalt kullanılacak. Yıl sonuna kadar Konyaaltı Bölgemizin muhtelif yerlerindeki yol çalışmalarında 21 bin ton sıcak asfalt dökeceğiz” dedi.