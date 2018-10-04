Konyaaltı'nda sokak hayvanları için farkındalık

Konyaaltı Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Konyaaltı Kent Meydanı'nda farkındalık standı açarak öğrencileri ve vatandaşları bilgilendirdi.

4 Ekim Hayvanlarını Koruma günü tüm yurtta olduğu gibi Konyaaltı'nda da kutlandı. Konyaaltı Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Kent Meydanı'nda ortaklaşa gerçekleştirilen etkinlikte farkındalık yaratıldı. Konyaaltı Belediyesi açtığı stant ile sokak hayvanlarına yönelik yapılan çalışmalarla ilgili öğrenci ve vatandaşları bilgilendirdi. Etkinliğe katılan öğrenciler de topladıkları mamaları Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bağışlayarak örnek bir davranış sergiledi.

‘En tabi hakları; yaşama hakkı' sloganıyla Konyaaltı'nda Türkiye'nin en özel merkezlerinden birini Antalya'ya kazandırdıklarını söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi örnek bir merkez oldu. Merkezimizde kedi ve köpeklere aşı, kısırlaştırma ve küpeleme işlemleri yapılıyor. Tedavisi yapılan sokak hayvanları sahiplendiriliyor. 4 Ekim Hayvanlarını Koruma Günü'nde öğrencilerimize küçük yaşta hayvan sevgisi kazandırmaya çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla ilgili vatandaşları bilgilendiriyoruz. Bir okulumuz sokak hayvanları için mama topladı. Böyle örnek davranışlar sergileyen öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.