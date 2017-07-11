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11 Temmuz 2017 14:31

Konyaaltı’nda sokak hayvanları için vantilatör

Antalya’da hissedilen hava sıcaklığının 45 dereceyi bulmasıyla beraber Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki kedi ve köpekler vantilatör ve su ile serinliyor.

Konyaaltı’nda sokak hayvanları için vantilatör

11 Temmuz 2017 14:31


Antalya’da yüksek sıcaklıklar insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının 45 dereceye ulaştığı Antalya’da özellikle sokak hayvanları çaresiz sıcağa teslim oluyor. Konyaaltı’nda yaşayan sokak hayvanları için ise işler biraz farklı. Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık Rehabilitasyonu Merkezi’nde barınan kedi ve köpekler, sıcak havadan vantilatör yardımıyla korunuyor. Her saat başı su ile ıslatılan yuvalar da serin şekilde günü tamamlıyorlar.


“Hayvanlar sıcaktan çabuk etkileniyor”


Hayvanların sıcaktan çok çabuk etkilendiğini bu nedenle çeşitli yöntemlerle onları serinletmeye çalıştıklarını söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Hayvanlar, barınak görevlilerin geniş kaplara koyduğu suyla serinliyor. Bununla birlikte her saat başı kaldıkları yuvalar suyla ıslatılıyor. Barınak içersinde serin hava akımı sağlayan vantilatörler de hayvanlar günü ferah bir şekilde geçiriyor" dedi.


Her sokak hayvanın bu kadar şanslı olmadığını da dile getiren Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerinin parklara kedi ve köpekler için su ve mama kapları yerleştirdiklerini, bu kapların her gün ekipler tarafından kontrollerinin yapıldığını söyledi.




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