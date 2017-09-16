Konyaaltı’nda uluslararası kıyı temizliği

1 saat içinde 250 metrekarelik alanda yapılan çalışmada 400 kilogramlık plastik atık çıktı.

Deniz Temiz Derneği/TURMEPA Antalya Şubesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, yelken kulübü öğrencileri ve gönüllülerin desteğiyle düzenlenen Uluslararası Kıyı Temizleme etkinliği, denizde ve karada gerçekleştirildi. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili Beach Park 1 Nolu plaj önünden denize giren 10 dalgıç, deniz dibindeki atıkları topladı. Aynı anda karada da ellerinde çöp poşetleriyle plajı temizleyen gönüllülere, plajda güneşlenenler destek verdi. Sahilde güneşlenen tatilcilerin çalışmaları yakından izlediği görüldü. Deniz dibinde fileli çuvallara doldurulan atıklar kıyıya çıkarıldı. Atıkların çoğunluğunun içi taş dolu plastik şişe, cam şişe, alkol kutuları olduğu görüldü. Daha sonra çuvallanan atıklar belediye ekipleri tarafından götürüldü.

400 kilogram çöp

Deniz Temiz TURMEPA Derneği Antalya Sorumlusu Tuğba Göksoy, toplanan atıkların türlerine göre ayrılıp uluslararası raporlarda yer alacağını kaydetti.

Bu rapor doğrultusunda Akdeniz’in, Antalya kıyılarının kirlilik oranı ve kirleticilerinin neler olduğunun belirleneceğini aktaran Göksoy, “Denizde Sahil Güvenlik dalış ekipleri destek verdi. 1 saat içinde 250 metrekarelik sahilde 400 kiloya yakın atık toplandı. Atıkların çoğunluğunu plastikler oluşturuyor. Plastik mavi kapakları Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne teslim edeceğiz” dedi.

"Oyun şişesi çöp oldu"

Atıkların insan kaynaklı olduğunu gördüklerini dile getiren Göksoy, “İnsanlarımızın sahile bıraktıkları plastikler denize gidiyor. Teknelerden kaynaklı bir kirlilik değil. Bir çoğu da çocuklarımızın içine taş doldurup deniz çıkarmak için attığı şişeler. Çıkarılmayınca deniz dibinde kirliliğe neden oluyor” diye konuştu.