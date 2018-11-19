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Konyaaltı'nda vatandaşlara, İşaret Dili Kursu

Konyaaltı Belediyesi’nin alanında uzman kişileri vatandaşlarla buluşturduğu ‘Kent Gönüllüsü Projesi’ İşaret Dili Eğitim Kursu ile devam ediyor.

Konyaaltı Belediyesi'nin alanında uzman kişileri vatandaşlarla buluşturduğu ‘Kent Gönüllüsü Projesi' İşaret Dili Eğitim Kursu ile devam ediyor.


Konyaaltı Belediyesi, “Kent Gönüllüsü Projesiyle mesleğinde uzman isimleri vatandaşlarla buluşturuyor. Her ay farklı meslek grubundan isimler, uzmanı oldukları alanda vatandaşı bilgilendiriyor. Proje kapsamında Konyaaltı Belediyesi Sosyal Hizmetler Merkezi'nde (KOSHİM) düzenlenen kurs ile işaret dilini öğrenen vatandaşlar, engelli bir birey ile iletişim kurabilecek eğitimi almış olmanın mutluluğunu yaşadı.


İşaret Dili Öğretmeni Fatma Baykır'ın anlatımıyla “İşaret Dili”ni öğrenen kursiyerler, bu gibi halkın da içinde olduğu etkinliklerle vatandaşına dokunabilen Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.


Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kent Gönüllüsü Projesi'nin bölge halkı tarafından çok beğenildiğini söyledi. Başkan Böcek, “Her ay farklı konu ve konuklarla vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Vatandaşlarımızın bu etkinliklerimize ilgisi her geçen gün artıyor. Halkımızdan gelen talepler doğrultusunda ilerleyen süreçlerde farklı alanlarda kurslarımız olacak” dedi.

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