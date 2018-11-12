Konyaaltı'nda Yat ve Yelkenler Atatürk Kupası için yarıştı

10 Kasım Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen Konyaaltı Belediyesi Atayı Anma Yat ve Yelken Yarışları renkli görüntülerle sona erdi.

Konyaaltı Belediyesi ve Antalya Yelken ve Deniz Sporları İhtisas Kulübü (AYDİK) işbirliğiyle düzenlenen 9. Atayı Anma Yat ve Yelken Yarışları 24 Nolu Plaj'da gerçekleştirildi. Konyaaltı Belediyesi Başkan Vekili Cansel Tuncer'in start verdiği yarışlara 3 klasmanda 13 tekne katıldı. 24 Nolu Plaj'dan başlayan yarış Kaleiçi Mermerli Plajı açığı ve Bababurnu hattı arasında 3'lü rota da gerçekleşti. Havanında güzel olmasıyla sahil bandını dolduran vatandaşlar Akdeniz açıklarında renkli görüntüler oluşturan teknelerin mücadelesini izledi. 10 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilen Optimist Lazer Yarışlarına ise 16 yelken de 20 sporcu katıldı.

Yarışların tamamlanmasından sonra ise ödül töreni gerçekleştirildi. Törene Konyaaltı Belediyesi Başkan Vekili Cansel Tuncer, AYDİK Başkanı Mehmet Adsız, sporcular ve aileleri katıldı. AYDİK Başkanı Mehmet Adsız, kulüp olarak her daim deniz de olmak için çaba sarf ettiklerini belirterek, “Her yıl 250 çocuğu denizle buluşturuyoruz. Yetişkinlere eğitimler veriyoruz. Denizciliği birinci ilke olarak benimsiyoruz. Bu yarışlarda başarı elde eden sporcular ileride çok başarılı denizci olacaklardır” dedi.

Konyaaltı Belediyesi Başkan Vekili Cansel Tuncer ise “Ata'mız sporu ve sanatı çok seven bir liderdi. Onu anmak adına bu yarışları gerçekleştirdik. Çok güzel bir havada başarılı bir etkinlik oldu. 13 yat ve 16 yelken de 65 sporcumuz büyük bir mücadele verdi. Tüm katılımcıları tebrik ediyorum.”

Konuşmaların ardından yat ve yelken yarışlarında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.