Konyaaltı’ndan yılın ilk 6 ayında 700 sağlık hizmeti

Konyaaltı Belediyesi sağlık alanında yürüttüğü "Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi"yle ihtiyacı olan hastanın ayağına sağlık hizmeti götürüyor. Evde sağlık hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, Konyaaltı Belediyesi’ne müracaat ederek hizmet talebinde bulunuyor. Sağlık hizmeti isteğini işleme alan ekipler, vatandaşın evine giderek hasta takibini başlatıyor. Hastalar hakkında oluşturulan veriler sayesinde, hastanın her türlü ihtiyacı zaman kaybetmeksizin karşılanıyor. Evde sağlık hizmetleri çerçevesinde hastalara kan alımı, enjeksiyon, pansuman, serum, sonda, kan şeker ölçümü gibi çok yönlü hizmetler sunuluyor.

Engellilere ulaşım hizmeti

Belediyenin evde sağlık hizmetleri kapsamında yılın ilk altı ayında 300 kişiye pansuman, enjeksiyon ve küçük müdahale hizmeti verildi. Konyaaltı Belediyesi proje kapsamında hizmet veren engelli aracı ile de hizmet veriyor. Araç asansörü ve teknik ekipmana sahip engelli aracı, 7 yolcu ve 2 tekerlekli sandalye kapasiteli engelli aracı ile yılın ilk altı ayında 372 sağlık hizmeti verildi.

Bölge halkına yerinde hizmet

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “İlçe sınırlarımız içerisinde geçtiğimiz yıl Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında yılın ilk altı ayında yaklaşık 700 kişiye ulaştık. Özellikle hastaneye gidemeyecek durumda olan vatandaşlarımıza yönelik verilen evde sağlık hizmetiyle önemli bir sosyal sorumluluğu yerine getiriyoruz. Bu anlamda bu projeyi önemsiyorum. Görevlerini büyük bir titizlikle yerine getiren sağlık ekiplerimize de teşekkür ediyorum” diye konuştu.