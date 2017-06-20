Konyaaltı’nın güreşçileri Kırkpınar’a hazırlanıyor

Bu yıl 15-16 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilecek tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne sayılı günler kala Konyaaltı Belediyespor güreşçileri kamp çalışmalarına hız verdi. 25 sporcu ile Korkuteli’nde kondisyon ağırlıklı çalışan güreşçiler haftanın iki günü de Konyaaltı Belediyesi Atatürk Stadı’nda yağlı güreş idmanı gerçekleştiriyor. Konyaaltı Belediyesi’ni başpehlivanlıkta bu sene İsmail Balaban, Turan Balaban, Hasan Cengiz, başaltı boyunda Sinan Kaya temsil edecek. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerinde bu sene bir ilk gerçekleşecek. Konyaaltı Belediyesi’nin ikiz başpehlivanları İsmail ve Turan Balaban’ı başpehlivanlık boyunda ilk kez ikiz kardeşler olarak mücadele edecek.

Konyaaltı Belediyesi’nin başpehlivanlıkta iddialı güreşçisi İsmail Balaban, 2017 sezonunda kazandığı başarılar adından söz ettirirken, 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde altın kemeri yeniden kazanmayı hedefliyor. İsmail Balaban bu sene Muratpaşa Belediyesi, Mersin Tarsus, Denizli Kale, Bursa Nilüfer, Muğla Köyceğiz güreşlerinde birinciliği, Kırklareli Babaeski, Kumluca ve Döşemealtı güreşlerinde ikinci olarak iddiasını gösterdi. Turan Balaban ise Denizli Kale’de ikinci, Hasan Cengiz’de Bursa Nilüfer Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde üçüncülük kürsüsüne çıktı. 2017 güreş sezonunda önemli başarılar elde eden Konyaaltı Belediyespor güreşçileri, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne de damga vurmak istiyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek de her yıl olduğunu gibi yine bu sene de Kırkpınar Güreşleri’nde önemli başarılar elde edeceklerine inandıklarını söyledi. Başkan Böcek, “Başpehlivanlarımız bu yıl sıkı bir hazırlık dönemi geçiriyor. Kırkpınar öncesi gerçekleşen güreşlerde bir çok kez birincilik kürsüsüne çıktılar. İsmail Balaban, Turan Balaban ve Hasan Cengiz ve bu yıl başaltı boyunda takımımıza yeni katılan Sinan Kaya’dan önemli başarılar bekliyoruz. Altın Kemeri Konyaaltı’na yeniden getirmek istiyoruz. Alt boylardan en üst boylara kadar iddialı güreşçilerimiz var. Konyaaltı Belediyesi olarak Ata sporumuz güreşin her zaman destekçisiyiz” dedi.