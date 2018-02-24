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24 Şubat 2018 16:32

Köpekler, tavukları telef etti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kümeste bulunan 15 tavuk ve horoz başıboş sokak köpekleri tarafından telef edildi.

Köpekler, tavukları telef etti

24 Şubat 2018 16:32


Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Sarılar Mahallesinde Zeliha Gülbudak’a ait evin bahçesindeki kümeste bulunan 11 tavuk ve 4 horoz sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bahçe etrafındaki 2 ayrı tel örgüyü parçalayan başıboş köpekler, kümese girdikten sonra tavuk ve horozları önce boğdu sonra parçaladı. Köpeklerin tavukların bazılarını da yanlarında götürüp ormanlık alanda yedikleri gözlendi.


Sabah kalkıp tavuklarına yem vermek üzere bahçeye geldiğinde gördüğü manzara karşısında şaşkına dönen Zeliha Gülbudak, “Gördüklerime inanmak istemedim. Evimin ve çocuklarımın nafakasını tavukların yumurtasıyla karşılıyorum. Tavukların yarısı bahçede ağaçların altında cansız yatıyordu. Bazılarıysa tamamen parçalanmış halde sadece kemikleri kalmıştı. 3-4 tanesi de bahçeden dışarıya ormanlık alana götürülüp parçalanmıştı. Üzüntüden ne yapacağımı bilemedim. Bu köpeklerin çocuklarımıza da saldırmasından korkuyorum. Yetkililerden ormanlık alanda başıboş gezen aç köpekler için önlem almasını istiyoruz” dedi.


Mahalle sakinleri de evlerinin yanı başındaki ormanlık alanda çok sayıda aç sokak köpeği bulunduğunu, bu köpeklerin çevreye daha fazla zarar vermeden yetkililerin önlem alması gerektiğini dile getirdiler.




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