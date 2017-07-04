Köpekler ve tavuklar yanmaktan son anda kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde boşluk alandaki ot ve çalılardan biranda alevler yükselmeye başladı. Havanın sıcak ve rüzgarlı olması nedeniyle alevler kısa sürede çevreye yayıldı. İtfaiye ekiplerine haber verilmesine rağmen çevredeki vatandaşlar kovalarla su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı.

Yangının köpek ve tavuk kulübelerinin bulunduğu bölgeye ilerlemesi mahalleliye heyecan dolu anlar yaşattı. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin arasında kalan köpekleri ve tavukları kurtaran itfaiye ekipleri kulübeye bir metre kala yangını söndürmeyi başardı.