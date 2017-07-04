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04 Temmuz 2017 09:49

Köpekler ve tavuklar yanmaktan son anda kurtarıldı

Antalya’da otluk alanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan tavuk ve köpekleri itfaiye kurtardı.

Köpekler ve tavuklar yanmaktan son anda kurtarıldı

04 Temmuz 2017 09:49


Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde boşluk alandaki ot ve çalılardan biranda alevler yükselmeye başladı. Havanın sıcak ve rüzgarlı olması nedeniyle alevler kısa sürede çevreye yayıldı. İtfaiye ekiplerine haber verilmesine rağmen çevredeki vatandaşlar kovalarla su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı.


Yangının köpek ve tavuk kulübelerinin bulunduğu bölgeye ilerlemesi mahalleliye heyecan dolu anlar yaşattı. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin arasında kalan köpekleri ve tavukları kurtaran itfaiye ekipleri kulübeye bir metre kala yangını söndürmeyi başardı.




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