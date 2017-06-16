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16 Haziran 2017 16:34

Köpeklerle başa çıkılamıyor

Korkuteli Cadde ve sokaklarında sürüler halinde başıboş bir şekilde gezen köpekler vatandaşların korkulu rüyası haline geldi.

Köpeklerle başa çıkılamıyor

16 Haziran 2017 16:34

Değişik bölgelerden Korkuteli’ne bırakılan köpekler vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.


Özellikle şehir merkezinde çoklu gruplar halinde gezen sokak köpekleri ilgililer tarafından hiçbir önlem alınmadığı için vatandaşları, özellikle de küçük çocukları korkutuyor. İlçe merkezi, Sanayi siyesi, Çarşı merkezi ve ara sokaklar başta olmak üzere ilçenin hemen her yerinde 5’erli , 10’arlı kalabalık gruplar halinde dolaşan köpekler için vatandaş tedbir alınmasını istiyor.


Köpeklerin sürüler halinde başıboş gezdiğini ifade eden vatandaşlar, “ Her köşe başında bulunan sahipsiz sokak köpekleri korkulu anlar yaşatıyor, özellikle sabah namazına giderken saldırgan tavırları bizleri korkutuyor” dediler.




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