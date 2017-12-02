Diğer
Kategoriler
02 Aralık 2017 17:23

Köpekten kaçan bisikletli çocuğa otomobil çarptı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde köpekten kaçmaya çalışırken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

Köpekten kaçan bisikletli çocuğa otomobil çarptı

02 Aralık 2017 17:23


Kaza, Örnek Mahallesi 1503 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Külliye istikametinden Irmak istikametine gitmekte olan bisikletli 3 çocuk, bir anda önlerine köpek çıkınca paniğe kapıldı. Bu sırada bisikletli çocuklardan B.Ş.’ye karşı yönden gelen Fatma Nur Ş.’nin kullandığı 07LCH 52 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan 14 yaşındaki B.Ş., olay yerine çağrılan ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bisikletli çocuklar, köpeğin havlaması üzerine panik yaparak kaçmaya çalıştıklarını ve karşıdan gelen otomobilin de arkadaşlarına çarptığını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
23
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    23°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç