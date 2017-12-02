Köpekten kaçan bisikletli çocuğa otomobil çarptı

Kaza, Örnek Mahallesi 1503 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Külliye istikametinden Irmak istikametine gitmekte olan bisikletli 3 çocuk, bir anda önlerine köpek çıkınca paniğe kapıldı. Bu sırada bisikletli çocuklardan B.Ş.’ye karşı yönden gelen Fatma Nur Ş.’nin kullandığı 07LCH 52 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan 14 yaşındaki B.Ş., olay yerine çağrılan ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bisikletli çocuklar, köpeğin havlaması üzerine panik yaparak kaçmaya çalıştıklarını ve karşıdan gelen otomobilin de arkadaşlarına çarptığını söyledi.