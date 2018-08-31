Köprülü kavşaktaki kaza ucuz atlatıldı

Edinilen bilgiye göre, N.D.’nin kullandığı 06 BEM 209 plakalı otomobil, Alanya-Antalya D-400 Karayolunda Manavgat ilçesi Sanayi Köprülü Kavşağında bariyerlere çarparak yolun sol şeridinde durdu. Kaza yapan aracın sürücüsü olayın şokunu yaşarken bu kez arkasından gelen İ.D.’nin kullandığı 07 AAN 37 plakalı otomobil kaza yapan araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kaza yapan araçlar sol şeritten sağ şeride bariyer kenarına gelirken, arkadan gelen ve hayvan gübresi yüklü bir tır, kaza yapan araçları görüp fren yapınca yola hayvan gübresi saçıldı. Dorsesinde taşacak şekilde hayvan gübresi bulunduğu, üzerinin açık olduğu iddia edilen tır Antalya istikametine yoluna devam etti.

Araçların yoldan kaldırılması ve yolun belediye ekiplerince temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.