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27 Ağustos 2018 15:24

Koray Avcı Alanyalılarla buluşuyor

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96.

Koray Avcı Alanyalılarla buluşuyor

27 Ağustos 2018 15:24

Yıldönümünde, Koray Avcı’nın Alanya halkı ile buluşacağını açıkladı.


30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Alanya’da da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Alanya Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen kutlama programı kapsamında Koray Avcı sahne alacak. Saat 21.30’da Belediye Binası arkasındaki konser alanında hayranlarına seslenecek olan Avcı, birbirinden değerli parçalarıyla Alanyalılara unutulmaz bir Zafer Bayramı gecesi yaşatacak.



Yücel, vatandaşları davet etti


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 30 Ağustos Perşembe günü başlayacak Zafer Bayramı etkinliklerine ve Koray Avcı konserine tüm vatandaşları davet etti.


Başkan Yücel, “Zafer Bayramımızın 96. yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayacağız. Saat 19.30’da Atatürk Anıtı önünde buluştuktan sonra saat 20.00’de fener alayımız başlayacaktır. Saat 21.00’de Belediye arkasında başlayacak kutlama programının ardından ise saat 21.30’da ünlü sanatçımız Koray Avcı sahne alacaktır. Kutlama programımıza 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.




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