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14 Haziran 2018 12:20

Kore Gazisi’nin talebi yerine getirildi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Gazipaşa’da yaşayan 85 yaşındaki Kore Gazisi Ahmet Akman’ın tekerlekli sandalye talebini yerine getirdi.

Kore Gazisi’nin talebi yerine getirildi

14 Haziran 2018 12:20


Gazipaşa ilçesinde yaşayan ve yürümekte zorlanan Kore Gazisi Ahmet Akman’ın tekerlekli sandalye talebini Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel geri çevirmedi. Tekerlekli sandalyesine kavuşan Ahmet Akman, Türel’e teşekkür etti.


AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Beşkonak Özçay, AK Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Sait Yılmaz, AK Parti Gazipaşa Kadın Kolları Başkanı Emine Avcı ve Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının ziyaret ettiği Ahmet Akman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kore’deki anılarını paylaşmış ve ziyarette duygu dolu anlar yaşanmıştı. Türel’e selam göndermeyi de ihmal etmeyen Ahmet Akman, tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Durumu öğrenen Türel, gerekli talimatları vererek Ahmet Akman’ın tekerlekli sandalyesinin teslimini sağladı. Tekerlekli sandalyesine kavuşan Akman, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e teşekkür etti.




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