Korkutan hamam yangını

Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan bir hamamda çıkan yangın devam ediyor. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında Kemer ilçesi Yeni Mahalle Akdeniz Caddesi’nde, bir spa merkezi ve hamamda yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belli olmayan yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye birimlerine haber verildi. Alevlerin yükseldiği yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin de hazır bekletildiği yangına itfaiyenin müdahalesi devam ediyor.