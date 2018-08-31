Korkuteli Ballık yolu asfaltla buluşuyor

Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin çağdaş ve güvenilir ulaşım ağına kavuşması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, 14 kilometrelik Garkın ile Naldöken arasındaki Ballık yolunu sathi asfaltla kaplıyor. Öncelikle güzergah üzerinde alt yapı çalışmaları tamamlayan ekipler, yola dolgu malzemesi sererek uzun ömürlü olması için sıkıştırdı. Alt yapı çalışması tamamlanan kısımlar vakit kaybetmeksizin asfaltlanıyor. Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Akdemir, çalışmaları denetleyerek, bilgi aldı.