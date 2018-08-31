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31 Ağustos 2018 14:19

Korkuteli Ballık yolu asfaltla buluşuyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli ilçesine bağlı Garkın ile Naldöken arasındaki Ballık yolunu asfaltla buluşturuyor.

Korkuteli Ballık yolu asfaltla buluşuyor

31 Ağustos 2018 14:19


Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin çağdaş ve güvenilir ulaşım ağına kavuşması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, 14 kilometrelik Garkın ile Naldöken arasındaki Ballık yolunu sathi asfaltla kaplıyor. Öncelikle güzergah üzerinde alt yapı çalışmaları tamamlayan ekipler, yola dolgu malzemesi sererek uzun ömürlü olması için sıkıştırdı. Alt yapı çalışması tamamlanan kısımlar vakit kaybetmeksizin asfaltlanıyor. Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Akdemir, çalışmaları denetleyerek, bilgi aldı.




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