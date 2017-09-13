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13 Eylül 2017 16:16

Korkuteli Barajı genel bakıma alınıyor

Antalya’nın Korkuteli ilçesi’nde 1974 yılında hizmete giren Korkuteli Sulama suyu barajı bakıma alınıyor.

Korkuteli Barajı genel bakıma alınıyor

13 Eylül 2017 16:16


Korkuteli sulamasının ihtiyacını karşılayan Korkuteli Sulama suyu Barajında bakım ve onarım çalışmaları başlıyor. Devlet Su İşleri (DSİ) 13. Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan çalışma önümüzdeki günlerde başlayacak. Sulama Birliği Başkanı Dursun Demir, çalışmalara ilişkin ihale sürecinin tamamlandığını, yüklenici firmanın çalışmalara önümüzdeki günlerde başlayacağını söyledi.


Demir, “Yapımı 1974 gerçekleşen ve bakım yapılmayan boru 43 yıl sonra bakımdan geçecek. Bakım çalışması ana borunun etrafına kumlama boyama yapılacak. Bir taraftan bakım çalışması devam ederken, diğer taraftan ikinci etap rehabilitasyon kazısı devam ediyor. Cuma günü sulama sezonu tamamlanacak. Sulama sezonu boyunca İlçe çiftçimize 5 kez damlama sulama suyu verdik. Ayrıca bakım kapsamında bozulan yollarda da çalışmalar yapılacak. İkinci etap kazılar kapsamında 5 bin 130 metrelik bir yer kazılacak ve damlama sulama sistemi döşenecek. Bu çalışmaları en kısa sürede bitirmeye çalışacağız. Bu süre zarfında vatandaşlarımızdan anlayışlı ve sabırlı olmalarını bekliyoruz” dedi.




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