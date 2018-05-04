Korkuteli Belediye Başkanı AK Partili Hasan Ali İrban Oldu

Korkuteli Belediyesinin yeni başkanı oy çokluğuyla Ak Parti Meclis üyesi Hasan Ali İrban Oldu.

Korkuteli Belediyesi meclis toplantı salonunda gerçekleşen olağanüstü meclis toplantısında Ak Parti grubu Hasan Ali İrban’ı, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Halil Kara aday gösterildi. Yapılan gizli oylama sonrasında Ak Parti Belediye Meclis üyesi Hasan ali İrban oy çokluğuyla yeni Korkuteli Belediye Başkanı seçildi.

Birinci turda;25 meclis üyesi tarafından kullanılan oylar sonunda, Hasan Ali İrban 13, Halil Kara 10 oy alırken 2 oy boş çıktı. Yeterli üstünlük sağlanamadığı için oylama 2’inci tura taşındı. 2’inci turda, Hasan Ali İrban 13, Halil Kara 11 oy aldı ve boş oy sayısı 1’e düştü. Oylama 3’üncü tura taşındı.

3’üncü Tur’un oylaması sırasında, Meclisi yöneten Başkan Halil Kara ile Milliyetçi Hareket Partisi İlçe grubu arasında gergin anlar yaşandı. Meclis başkanı Kara, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Av. Medine Yapılmış ve Başkan yardımcılarının, meclis üyeleriyle sözlü tartışması sebebiyle toplantıya bir süre ara verildi.

Meclis başkanı Halil Kara’nın toplantı salonuna, zabıta ve güvenlik çağırmasının ardından toplantı salonunda bulunan İl ve İlçe Başkanları dışındaki herkes dışarı alındı ve toplantı yeniden başladı.

3’üncü tur oylamasında Ak Parti Belediye Meclis üyesi Hasan Ali İrban 13 oy, Milliyetçi Hareket Partisi’nin adayı Halil Kara 11 oy aldı ve boş oy sayısı yine 1 oldu. 3’üncü tur oylamanın ardından, Ak Parti Belediye Meclis üyesi Hasan Ali İrban, 2019 yerel seçimlerine kadar Korkuteli Belediye Başkanı seçildi.

Belediye Başkanı seçilen Hasan Ali İrban, tüm meclis üyelerine teşekkür ederek, 2019 yerel seçimlere kadar hükümetimizin de desteği ile ilçenin çehresini değiştirerek Korkuteli’ni 2019 yerel seçimlerinde Ak Parti belediyesi ile buluşturacağını söyledi.

Belediye Başkanı seçimine katılan Ak Parti İl Başkanı Av. İbrahim Ethem Taş, “16 yıllık Ak Parti iktidarında bir türlü İktidar partisi ile buluşmayan Korkuteli Belediyesini Ak Parti iktidarı ilke buluşturduk. Babam Hamza Taş’ın çok uğraştığı ancak göremediği Ak Belediyecilik bana nasip oldu. Artık Korkuteli’nde hizmet zamanı. Korkuteli ilçe teşkilatımız ve hükümetimiz ile birlikte Korkuteli’ne halk ettiği hizmetler yapılacak” dedi.