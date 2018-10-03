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Korkuteli Belediye Başkanı İrban'ın acı günü

Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban’ın 82 yaşındaki babası hayatını kaybetti.

Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban'ın 82 yaşındaki babası hayatını kaybetti.


Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban'ın 82 yaşındaki babası Mustafa Yılmaz İrban, dün tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti. İrban'ın cenazesi Çayırlı camiinde kılınan namazının ardından Paşa Mezarlığında toprağa verildi.


Korkuteli ilçe Müftüsü Selim Yazıcı'nın kıldırdığı cenaze namazına İrban ailesi ve yakınlarının yanı sıra Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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